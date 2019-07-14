طريقة إزالة المناكير من دون الأسيتون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 04:31 مساءً - من المعروف أنّ الأسيتون يُستخدم لـإزالة المناكير عن الأظافر، بسبب تركيبته الكيميائيّة التي تفكك المناكير بكل سهولة ، كما تتوافر طرق عدة أخرى لإزالة المناكير أو طلاء الأظافر، والتي يمكن اتّباعها في حال عدم توافر الأسيتون في المنزل.

طرق إزالة المناكير بمواد كيميائية:

إزالة طلاء الأظافر دون أسيتون

تُستخدم بعض المواد ذات التركيب الكيميائي في إزالة المناكير مثل :



المناكير:



يُستخدم المناكير بشكل فعّال في إزالة المناكير عن الأظافر، ويفضل استخدام مناكير من نوعية ولون المناكير الموجود على الأظافر نفسه، وذلك عن طريق طلاء الأظافر بطبقة سميكة من المناكير، والانتظار من نصف دقيقة إلى دقيقة حتى تتفاعل طبقة المناكير السائلة، مع طبقة المناكير الموجودة مسبّقًا على الأظافر، ثمّ مسح المناكير عن الأظافر باستخدام قطعة قماش نظيفة مع الضغط بقوة على الأظافر.



بالكحول:



يُعتبر الكحول من المطهرات القريبة جدًّا في تركيبه الكيميائي من الأسيتون، ويمكن استخدامه بشكل فعال في إزالة المناكير عن الأظافر، وذلك بالطريقة نفسها التي يُستخدم فيها الأسيتون، إلا أنه يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق ذلك.



بالعطور:



يراعى في هذه الطريقة استخدام العطر المركز والابتعاد عن استخدام العطر المركب.



يرش العطر على قطعة صغيرة من القطن حتّى تصبح رطبة.



تُستخدم قطعة القطن الرطبة في مسح المناكير عن الأظافر.



تُستخدم قطعة قطن جديدة ونظيفة لكل ظفر.

طريقة إزالة طلاء الأظافر دون أسيتون



بمزيل العرق:



يُرشّ مزيل العرق على المناكير الموجود على الأظافر.



يُترك مزيل العرق على الأظافر بضع ثوانٍ.



يُفرك المناكير بقطعة قطن نظيفة حتى يزول المناكير.



برذاذ الشعر (السبراي):



يُرشّ رذاذ الشعر على الأظافر، ويُترك من نصف دقيقة إلى دقيقة حتّى يتفاعل مع المناكير. يُمسح المناكير باستخدام قطعة قماش نظيفة.



يعاد رش رذاذ الشعر على الأظافر التي تحتوي على بقايا المناكير، ثم تُمسح مرة أخرى بقماش نظيف.

مواد طبيعية: يمكن إزالة المناكير باستخدام المواد الطبيعية التالية:

بالماء الساخن:



يُغلى قدر مناسبٌ من الماء ويوضع في وعاء واسع حتى يبرد قليلًا.



تُغمس الأظافر في الماء الساخن لدقيقة أو دقيقة ونصف كحدٍّ أقصى.



يُقشّر المناكير عن الأظافر من خلال كشطه باستخدام طرف أداة حادة مثل مبرد الأظافر.

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طريقة إزالة المناكير



بالخل والليمون:



تُعصر حبة من الليمون ويضاف إلى العصير ملعقة من خلّ التفاح، ثم يحركان معًا حتى يمتزجا تمامًا.



تُغمس الأظافر في مزيج عصير الليمون والخل، مع بقائها مغموسةً فيه من دقيقة إلى دقيقتين.



يُمسح المناكير عن الأظافر باستخدام مناديل ورقية سميكة.



تكرر العملية مرات عدة لحين إزالة المناكير بالكامل عن الأظافر.

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