"هبة" الثاني مكرر على الثانوية العامة: عايزة أدخل طب وأبقي معيدة

عبرت الطالبة هبة محمد سيد سليمان، الحاصلة عى المركز الثاني المكرر لشعبة العلمي علوم لمجموع 409.5، والمقيدة بمدرسة الشهيد نصر الدين عويس، بقرية سيلا هي إحدى القرى التابعة لمحافظة الفيوم، عن سعادتها البالغة منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة وإعلان اسمها ضمن قائمة الأوائل.

مفاجأة لم تكن تتوقعها "هبة"، فور إعلان نتيجة الثانوية وتلقيها اتصالا هاتفيا من اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يهنئها بحصولها على المركز الثاني، وذكرت لـ"هُن"، "لقيت المحافظ بيكلمني وجالي البيت حسيت بفخر شديد وقتها إني رفعت رأس أهلي لفوق وفرحتهم بنجاحي".

"زغروطة حلوة رنت في بيتنا".. استقبلت أسرة هبة خبر نجاحها بالزعاريد التي تعالت أصواتها من شدة فرحتهم بابنتهم الكبرى، وذكرت هبة: "أهلي من شدة فرحتهم مكنوش عارفين يعملوا ايه، والدتي قعدت تزغرد وتشغل أغاني عبدالحليم حافظ وتوزع شربات".

وضعت هبة، هدفًا أمام نصب أعينها وسعت لتحقيقه منذ بداية العام الدراسي للوصول لكلية الطب البشري التي تمنتها طوال حياتها، وذكرت: "كنت بذاكر دروسي أول بأول وحاطة هدف قدامي إني أشرف أهلي وسط الناس وأحقق اللي عايزاه، كنت في السنوات اللي فاتت ممكن أتكاسل وأسيب المذاكرة لليوم اللي بعده ومن وقت مابدأت 3 ثانوي وأنا مركزة في الدراسة".

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حاولت هبة، وأسرتها التعامل مع الثانوية العامة وكأنها مثل باقي السنوات الدراسية لإزالة تلك العُقدة التي علقت بالأذهان عن شيح وبعبع الثانوية، "كنت بخرج وبقضي وقتي عادي ومش مأزمة الدنيا وفي نفس الوقت عارفة هدفي ايه وماشية وراه، وكان والدي بيساعدني في مادة اللغة الإنجليزية نظرًا لكونه مدرسًا".

هيأت أسرة هبة، الجو الملائم والمناسب لها حتى توفر لها كل سُبل الراحة، وقالت والدتها لـ"هُن"، "فرحة كبيرة دخلت بيتنا هبة طول عمرها متفوقة وبتطلع من الأوائل، كنت بحاول أساعدها وأنظملها حياتها، وأشوف طلباتها".

وقدمت والدة هبة، عدة نصائح للأمهات أهمها اعتبار هذا العام كغيره من العوام الماضية بالإضافة لعدم تدخلهم الشديد في رغبات الآبناء، وذكرت: "بلاش نضغط أولادنا ونجبرهم على كلية معينة يدخلوها، ونسيب الأمور على ربنا، أهم حاجة الإنسان يثبت نفسه في المكان اللي هو فيه".

واختتمت هبة حديثها: "المحافظة على القمة هو الأساس، وأنا نفسي أكون معيدة أو دكتورة في الجامعة، وأسافر بره مصر وأحقق طموحاتي بشكل موسع".

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة صباح أمس، ونُشرت مساء أمس على موقع الوزارة الرسمي، وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول في الفترة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو 2019.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة مقسمين 34 طالب و طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج".

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