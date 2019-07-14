زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بحديثها عن حقوق المرأة في الإسلام: من أعظم مما قرأت

أثارت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل حول منشور وضعته عبر حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحدثت من خلاله عن عظمة حقوق المرأة في الإسلام.

فذكرت "الكامل" في منشورها: "أخبروني بحقوق المرأة في كل الأديان غير الإسلام؟.. علموه لبناتكم، ثقفوهن في دينهم اللاتي ظهرن عليه بالفطرة مع تشتت الفكر وتبدل الأحوال".

فوضعت "الكامل" في منشورها عدد من النقاط:

إذا خان الرجل زوجته ( أن الله لايحب كل خوان كفور).

إذا تزوج مره ثانية ولم يعدل بينها حشر يوم القيامة شقه مائل.

إذا كتب لها مهرًا ولم يعطها إياه فهو سارق.

إذا طلقها لا يحق له أن يأخد شيئًا مما أعطاه لها.

إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدي حدود الله ومن يتعدي حدود الله فهو ظالم نفسه٦.

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إذا ضربها وأهانها فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كريم.

إذا هجرها أكثر من أربعه أشهر فلها الحق في التفريق.

لا يحق له أن يعاملها كأمه وأن قال لها انت علي كظهر سيصوم ٦٠ يوما أو يطعم ٦٠ مسكين أو يعتق رقبه.

إذا كرهها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

إذا طلقها فعليه ألا ينسي فضلها.

وإذا افترقا عليه ألا يحرمها أولادها وعليه نفقتهم.

مالها حره فيه أن تصدقت عليه فلها أجران وأن منعته فلا يحق له السطو عليه.

اي اعتداء عليها يعاقب بمثل ما اعتدي عليها وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية.

واختتمت منشورها بأن هذه الحقوق هي أعظم ما قرأت عنه في الإسلام وحدود الله: "من أعظم وأنبل ما قرأت عن الإسلام وحدود الله".

ويذكر أنه تردد منذ فترة انفصال الفنان أحمد الفيشاوي، عن زوجته ندى الكامل، وهو ما نفاه "الفيشاوي" في تصريحه لـ"الوطن" نافيًا كل الأنباء المتداولة عن تطليقه لزوجته.

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