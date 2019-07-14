"سبتلكم الهداية" حلا شيحة ترد على انتقادات متابعيها لفستانها

لم تمض مشاركة الفنانة حلا شيحة، لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتها خلال مشاركتها في مهرجان بياف اللبناني، مرور الكرام، فتعرضت لهجوم كبير من متابعيها، بعد نشر صورها بفستان منفوش دون أكمام ومكشوف من منطقة الصدر، وهو الفستان الأول الذي بدا مكشوفا بعض الشيء بعد خلعها للحجاب وعودتها للساحة الفنية من جديد.

فنشرت "حلا" صورتها بالفستان موجهة حديثها للنساء إذ قالت: "أنتي أقوى مما تعتقدين"، فعلقت لها إحدى المتابعات: "ربنا ينور بصيرتك ويهديكي" التعليق الذي ردت عليه "حلا" قائلة: "سبتلكم الهداية ليكم".

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لتتعرض "حلا" للهجوم من قبل متابعيها: "أنتي مالك في أيه دي بتقولك ربنا يهديكي" "وليه تسبيلها الهداية البنت بتدعيلك قولي أمين يارب ربنا يحسن خاتمتنا جميعًا" "ردك مستفز ربنا يهديكي" "مكنش ضروري تردي بالطريقة دي ياريتك سكتي أفضل".

وفي الوقت ذاته، وجدت الفنانة حلا شيحة الدعم من شقيقتها الفنانة هنا شيحة، حيث نشرت لها صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليها: "مبروك على نجاحك يا حلا.. أنت امرأة قوية ودي حقيقة مؤكده طريق حياتك أنتي اخترتيه من أوله ودائمًا بتمشي ورا إحساسك وإيمانك.. بحبك يا أحلى أخت وأنتي تستاهلي النجاح وان شاء الله اللي جاي أحلى".

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