هدير تطلب "الخلع": "رجع لأم عياله في السر بعد 4 شهور من فرحنا"

بعد أقل من عام على الزواج، أقامت "هدير.ع"، 29 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 905/2019، ضد زوجها "عادل.أ" صاحب معرض سيارات، لاستحالة العشرة بينهما.

ارتباط تقليدي جمع الزوجين، تروي الزوجة العشرينية لـ"هن": "اتعرفت عليه عن طريق أخت صاحبتي كان ظروفه صعبة بسبب إنه مطلق وعنده طفلتين ولكن كانت حضانتهم مع والدتهم وأعجبت بيه لأنه كان مهتم بيهم وبيحاول يشوفهم ويراعيهم لكنه كان مفهمني إنه طليقته ست سيئة الأخلاق وأسلوبها وحش معاه ومع عيلته ورفعت عليه قضايا خلال فترة زواجهم وكلام كتير زي كدا ووافقت أتجوزه رغم ظروفه لأني حبيته وحسيت منه إنه طيب وعايز يعمل أسرة هادية ولكن متوفقش في المرة الأولى".

وسط احتفال عائلي تم الزفاف سريعًا، تضيف: "اتجوزنا بسرعة يمكن بعد التعارف بحوالي شهرين بس لأن والدته كانت مصرة جدا على كدا لدرجة لبسنا الدبل في محل الدهب وحجزنا بعدها الفرح على طول وكان حاجة صغيرة عائلية".

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خلافات بين الزوجين بسبب الزوجة الأولى والأطفال، توضح: "من بعد أسبوع العسل وأول ما رجعنا بيتنا وبدأت الحجج والمشاكل من طليقته في أول شهرين حرمته من رؤية البنات خالص وهو متعلق بيهم جدا لدرجة شبه جاله اكتئاب وبعد كدا بعتلها ناس وفلوس عشان تخليه يشوفهم وبالفعل وعدته إنهم يتفقوا ويشوفهم وييجوا يباتوا عندنا في البيت كمان ورغم إن ده مكانش اتفاقنا إلا إني وافقت عشان خاطره وبعد كدا بدأت الحجج بقى كل شوية تكلمه بحجة شكل مرة العيال عيانين وعايزة تنزلهم المستشفى في نص الليل ومرة تخلي بناته يعيطوا في التليفون عشان هي تيجي معاهم النادي وتقعد تتكلم معاه وتسترجع ذكرياتهم وكأني أنا مش موجودة وحجج كتير ولما أقوله هات البنات بس بقى يضايق لدرجة إنه قالي خلاص لو مضايقة متجيش أنتي وصبرت لأني حامل وقولت يمكن لما أخلف يحب البيبي أكتر".

صدمة تعرضت لها الزوجة بعد عودة زوجها لوالدة بناته، تقول هدير: "أخر حاجة كنت ممكن أتخيلها إنه يتجوز علي ويرجع لها بعد كل اللي حكاهولي عنها لكن بعد فترة بدأت استغرب إنه قطع الكلام عنها خالص وده في الأول ريحني والبنات مبقوش ييجو البيت في الإجازات وبقى يقول مش مشكلة بروح أقابلهم عند والدتي وخلاص لكن اتصدمت لما جاتلي رسايل من أكونت مزيف إنه ردها ولما واجهته في الأول أنكر تماما وقالي إنها أو حد عايز يوقع بينا لكن وقعت أمه في الكلام وحكتلي إنه ردها بقاله كام شهر فطلبت الطلاق منه ورفض تماما فلجأت للخلع".

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