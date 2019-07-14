بالصور.. "سيادة ونجيبة ونيجار".. طالبات الثانوية العامة في الدراما والسينما

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة صباح أمس، ونُشرت مساء أمس على موقع الوزارة الرسمي، وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول في الفترة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو 2019.

رصد "هن" أدوار طالبات الثانوية العامة التي تقمصتها فنانات الجيل الحالي والتي أثرن بشكل كبير واستحوذن على اهتمام المتابعين

نجيبة متولي الخولي

طالبة متفوقة في الثانوية العامة تسعى وراء تحقيق نتائج عالية، وتدأب على المذاكرة ليل نهار لدخول إحدى كليات القمة غير مهتمة تماما بمظهرها الخارجي، بمجموع 101% استطاعت الطالبة نجيبة متولي الخولي، التي جسدت دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في فيلم"الثلاثة يشتغلونها"، القاء الدور على فتاة من فتيات الثانوية العامة التي رسخت كل حياتها في سبيل العلم والتعلم، حيث كانت ذات طابع خاص فكانت ترتدي نظارة سوداء كبيرة الحجم إلى جانب تقويم الأسنان الفضي، وملابس غير مهندمة لا تليق لسنها طوال الوقت ولا تبرز كونها فتاة.

نجيبة فتاة متفوقة منعزلة عن كل ماحولها حتى لا يعيق الطريق الذي رسمه لها والدها من الالتحاق بكلية الأثار بجامعة القاهرة، عكفت واقتصرت في حياتها على الكتب الدراسية وهو ما جعلها تصطدم بالواقع الخارجي في أول تعامل معه عن قرب حينما دخلت المرحلة الجامعية.

سيادة

حينما تبحث عنها تجدها داخل المكتبات وأماكن التعلم والمدرجات داخل الجامعة لاتلتف لمظهرها ولا لإرتداء الملابس التي تجعلها تبدو أكثر أنوثة وجمالًا ، وإنما تجدها حاملةً حقيبة على ظهرها، هذا الدور الذي قامت بأدائه وتجسيده الفنانة منى ذكي بكل براعة خلال فيلم"صعيدي في الجامعة الأمريكية، حيث تأهلت للحصول على منحة للدراسة بالجامعة بعدما حازت على المركز الحادي عشر ضمن ترتيب الأوائل في مرحلة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

اصطدمت سيادة بخلف الدهشوري خلف الذي قام بدوره الفنان محمد هنيدي الحائز على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والأول على محافظة سوهاج ليحاول كل منهم التفاخر بكونه من أوائل الثانوية العامة، حيث تقع سيادة في حبه من الوهلة الأولى.

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نيجار

قدمت الفنانة إيمان العاصي دور فتاة الثانوية العامة بشكل مختلف يبرز أثر وقوع الفتاة في الحب على مستقبلها الدراسي حيث تعلقت نيجار بقلب نجل الأستاذ "عبدالحميد طراز" الذي قام بدوره الفنان نور الشريف، ورفض والدها الفنان سمير صبري مشاعرها، وشغل حبها مساحة واسعة في حياتها، لتتمكن أخيرا من النجاح والالتحاق بالجامعة.

هنا

طالبة ثانوية تمكنت من إحراز نتيجة عالية، لتنتقل من الريف للحضروالتحقت بإحدى كليات القمة لتقطن في منزل خالها الفنان نور الشريف "عبد الحميد دراز"، ذلك الدور الذي جسدته الفنانة زينة "هنا" في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، لتكون مثالا للتفوق والاجتهاد بالمدرسة، وتصطدم بواقع الحضر المختلف بشكل تام عن الحياة الريفية الهادئة البعيدة عن الصخب حيث وصلتها سذاجتها وبيئتها الريفية لفقدان حياتها بعد وقوعها في قصة حب مع نجا استاذها التي كانت تتدرب في مكتب المحاماة الخاص به.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة مقسمين 34 طالب و طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج".

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