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الكثير من القيل والقال طال علاقة الفنانة أنغام بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكل "كومنت" أو منشور له تفسير خاص لدى الجمهور، وخلاف الثنائي بدا واضحًا مع حذف الفنانة لمنشور تهنئتها لزوجها لعيد ميلاده – التي كتبتها بخط يدها- وما تلاه بحذفها تعليقها على أحد منشوراته التي كتبها لتهنئتها بألبومها "حالة خاصة جدا".
ومع وصلة الـ"Delete" بدأت تتضح معالم الخلافات بين أنغام وزوجها لدى جمهور الثنائي، خاصة أنَّ ذلك بعد مغازلة "إبراهيم" لزوجته أنغام، أمس، بنشره صورة برفقتها خلال حفلها الأخيرة بالسعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية "الاستوري"، معلقًا عليها بكلمات أغنيتها "أنا ساندة عليك".
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كانت مصادر كشفت لـ"الوطن" أنَّ الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، تراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية، وهو الأمر الذي لم تلفت إليه ياسمين عيسى، إذ قررت عدم التعليق عليه سوى بصورة خلال قضائها الإجازة الصيفية برفقة أولادها.
كانت هذه تفاصيل خبر "Delete".. أول رد فعل لـ أنغام بعد عودة زوجها أحمد إبراهيم لطليقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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