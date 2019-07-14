تعرفي على كيفية اختيار الحذاء في المناسبات

«الإتيكيت» فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا إتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب إتباعها في الحياة العامة.

تحتار معظم الفتيات عند اختيار الحذاء المناسب لأي مناسبة، لذلك تقدم هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية عدة نصائح:

- لابد أن نختار لون الحذاء المناسب للون الفستان أو التربيون.

- احرصي على أن يكون الحذاء كلاسيكي من خامة الجلد أو الفيرنيه أو الشمواه.

- لا ترتدي حذاء أصغر من مقاسك الحقيقي أو بكعب أطول من المعتاد حتى لا تعاني من مشكلات ألام الأقدام.

- تجنبي اختيار الأحذية الرياضية و الشوبنيج المصنوعة من الأقمشة لأنها لا تتماشى مع السهرات.

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- تجنبي ارتداء حذاء مطرز أثناء ارتدائك فستان ذو تطريز ولكن يفضل ارتداء الحذاء ذو اللون الواحد.

- من أهم قواعد الإتيكيت عدم خلع الحذاء إلا بداخل المنزل.

- اعتنائك بشكل حذائك ونظافته يدل على رقتك واهتمامك بأغراضك.

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الأمور التي يجب علينا إتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة