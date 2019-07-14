الأحذية "ذات الإصبع الواحد" تصميم مريح يعود بكِ إلى حقبة التسعينيات

هذا الموسم، لا تفوّتي اعتماد صيحات الأحذية الجديدة لتكمّل إطلالاتكِ، فهي ستجعل اطلالتك عصرية بامتياز. إلى جانب الأحذية البلاستيكية التي كانت رائجة سابقاً وما تزال، ها هي الصنادل ذات الإصبع الواحد تدخل ضمن الصيحات التي رصدناها في عروض أزياء لربيع وصيف 2019.

صحيح أن الصنادل ذات الإصبع الواحد ليست بصيحة جديدة، إنما تمّ استرجاعه هذا الصيف من حقبة التسعينيات! هذا التصميم جميل ببساطته، مريح في قصته وعصري بألوانه التي تتماشى مع مختلف اللوكات.

حتى ولو كنتِ تعتبرين صيحة الصنادل ذات الإصبع غريبة بعض الشيء، كوني متأكدة أنها ستنقل إطلالاتكِ الصيفية إلى مستوى آخر. دور أزياء عدة قدّمت هذا الموديل من الأحذية، بمختلف الكعوب والألوان، لتتناسب مع ملابسكِ سواء النهارية أم المسائية. من الكعب العريض إلى الرفيع وصولاً إلى الكعب الضخم، اختاري ما التصميم الذي يشعركِ بالراحة التامة.

هذا الموديل من الصنادل، يمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء؛ الكاجوال والكلاسيكية! إن كنتِ تريدين تناول العشاء مع صديقاتكِ أو مع الشريك، ننصحكِ باختيار صندال Manolo Blahnik الأحمر، لتنسّقيه مع فستان أسود قصير. ما رأيكِ أن تعتمدي شوز Culte Gaia مع جينز وقميص، للوك عصري؟ لمحبات الكعب المسطح العالي، فننصحكِ باختيار صندال ذي إصبع واحد من Salvatore Ferragamo.

إن كنتِ لا تملكين هذا الموديل من الصنادل بعد، فعليكِ ذلك! كوني كالفاشينيستا، اعتمدي الصنادل ذات الإصبع الواحد ونسّقيها على طريقتكِ الخاصة لتكوني مختلفة عن باقي صديقاتكِ. كوني واثقة أن هذا الشكل من الأحذية سيكون منقذكِ في الأيام التي تحتارين فيه أي شوز سترتدين. من هن، جمعنا لكِ، صور صنادل ذات إصبع واحد من مختلف دور الأزياء والعلامات التجارية، لتختاري من بينها.

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