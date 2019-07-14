"اكتشفي طرق التعرف على صفات الشخص بواسطة "عطره

يختلف ذوق كل شخص عن الآخر في اختيار العطر المفضل له، لذلك فكل عطر تستخدمه يكون له دور كبير في كشف الكثير عن شخصيتك، تماما كما هو الحال في نوعية الموسيقى أو الملابس المفضلة لديك.

العطر يقدم نسخة صادقة عن الأشخاص

ويقدم عطرك الخاص نسخة صادقة للآخرين عن نفسك، حيث إن اختيارك لعطر معين يرجع لارتباط هذه الرائحة بأجزاء الدماغ الخاصة بالعواطف، وهو ما يعني أنك تختار وفق مشاعرك التي تنعكس في عطرك بعيدا عن المنطق.

من بين العطور التي يفضلها البعض، العطور التي تحمل روائح الأطعمة، والتي تشير إلى أن هذه الشخصية حسية وتحب المغامرة، أما العطور الرياضية القائمة على البهارات فهي تمنح الشخص دفعة من الأدرينالين وتعبر عن نشاط الشخص وطموحه والعمل بجهد.

التعرف على صفات الشخص من عطره

وتعبر عطور العود عن القوة الداخلية للرجل الناجح، فيما تأسر عطور الحمضيات قلوب الشخصيات المحبة للمنافسة والنشاط والحيوية، بينما تعبر عطور الخشب عن الرجولة والذكورية فضلا عن تمتع من يستخدمها بالقبول الاجتماعي الكبير.

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ويفضل الرجال الذين يعشقون البساطة ويكرهون التعقيدات استخدام العطور البحرية، أما عطور الأزهار فهي تجذب الرجل الدرامي القوي العاشق للرقي، وتأسر العطور الشرقية الرجل عاشق للمتعة في كل شيء.

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