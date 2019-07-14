دليلك الكامل لارتداء القبعات في فصل الصيف

يرى بعض خبراء الموضة أن العثور على شريك حياة قد يكون أسهل كثيراً من إيجاد قبعة تناسبك، ويؤكدون أن عملية اختيار القبعة المناسبة أمر صعب ومُزعج في الكثير من الأحيان، خاصة وأنها قطعة من شأنها إضافة لمسة أنيقة وراقية على إطلالتك إذا أحسنت اختيارها، ولكن إذا اخطأت فإنها سوف تدمر مظهرك، وتجعلك تبدو أحمق.

في كثير من الأحيان يتجنب الرجال ارتداء القبعات تماماً، خوفاً من ارتكاب أي خطأ يؤثر على مظهرهم، أو يدفع الآخرين إلى السخرية منهم، لهذا السبب بالتحديد نُقدم لك الدليل الكامل لاختيار القبعة المناسبة لك وإطلالتك، ونستعرضه فيما يلي:

ما هي قبعة فيدورا؟

الفيدورا أحد أنواع القبعات بكل تأكيد، ولكنها في الواقع أكثر من ذلك، فهي لها تاريخ طويل. تنتمي أصولها إلى العالم اليوناني القديم، وتعني كلمة "فيدورا" هبة الله، وتأخذ شكل التاج نوعاً ما.

من يرتدي قبعة فيدورا؟

يمتلئ التاريخ بالرجال الذين ارتدوا قبعة فيدورا، وكانت رائجة بشكل واضح خلال العصر الذهبي في هوليوود إذ ارتداها عدد كبير من النجوم الكبار مثل كاري جرانت، همفري بوجارت، وفي الأونة الأخيرة ارتداها العديد من المشاهير مثل ديفيد بيكهام، جود لو.

كيف ترتدي قبعة فيدورا؟

سوف تكون الفيدورا مناسبة لك تماماً إذا أردت إضفاء سحر الماضي إلى الوقت الحاضر. قال مات هامبلي، أحد المسؤولين في ماركة سبوك لندن للملابس الرجالية، إن هذه القبعات لا تتناسب مع الجينز، والتيشيرتات المطبوعة، السويت شيرت والأحذية الرياضية.

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من الأفضل أن ترتديها مع قمصان ذات ياقات كوبية، وسراويل قماش مُصممة خصيصاً لك، أو مع الملابس التقليدية الكلاسيكية.

ما هي قبعة البيسبول؟

أحد رموز الرياضة، ظهرت لأول مرة في عام 1860 على رؤوس لاعبي فريق اكسكليرس بروكلين للبيسبول. وقد صممت خصيصاً لحماية أعين اللاعبين من الشمس.



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