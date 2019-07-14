صور| وصفات من مطبخك تمنحك شعرا بألوان مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

نظرا لاحتواء صبغات الشعر على مواد كيميائية، تؤثر عليه بصورة سلبية، يمكنك استبدالها بمواد طبيعية لتغيير لون الشعر بصورة آمنة.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية المواد الطبيعية الآمنة لصبغ الشعر، وفقا لتصريحات انجي علي، خبيرة التجميل.

1- اللون الأخضر

يمكن الحصول عليه عبر مزج كوب من العسل، مع ملعقة من زيت الزيتون، وكوبين من الخل الأبيض وملعقة من القرفة، وتركها لمدة ساعتين، حتى يتخمر الخليط، لضمان الحصول على اللون المرغوب، ثم يطبق على الشعر لعدة ساعات.

ولا مانع من وضعه قبل النوم، وعند الصباح يغسل الشعر بماء فاتر.

2- اللون الأحمر

يمكن الحصول على هذا اللون بطريقتين مختلفتين، الأولى:

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ضع كوبين من الكركديه مع كوبين من الماء على النيران، واتركهما حتى الغليان، وبعد الحصول على الدرجة المرغوبة، اخلط السائل المستخلص مع 5 ملاعق من الحناء وملعقة من الجيلاتين، واترك المزيج لمدة ساعتان للتخمر. يتم تطبيقه على الشعر لمدة تتراوح بين 4 و8 ساعات للحصول على الدرجة المرغوبة. ثم اغسل الشعر بالماء والشامبو.

الطريقة الثانية:

تقطيع ثمرة من البنجر وأخرى من الجزر لمكعبات صغيرة، ثم وضعهما على النار للحصول على سائل أحمر اللون. اترك السائل ساعة حتى يبرد، بعدها يمكن وضعه على الشعر وتركه لمدة ساعتين فأكثر، للحصول على النتيجة المرغوبة، ثم يتم غسل الشعر بماء فاتر.

3- اللون البني

إذا كنتي لا تحبين النسكافيه والكاكاو كمشروب ساخن جذاب، فيمكنك استخدامه للحصول على شعر بني رائع، في هذه الحالة سينال اعجابك، فما عليك إلا أن تأتي بملعقتين من مسحوق الكاكاو و4 ملاعق من النسكافيه، وبعد خلطها يتم إضافة كوب من زيت الزيتون، مع كوب من زيت السمسم، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الأكسجين، وبالتقليب المستمر ستحصلين على مزيج صالح لتغيير لون الشعر، يتم تطبيق هذا الخليط على الشعر وتركه لمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات للحصول على شعر بلون بني رائع.

القهوة أيضا تصلح للحصول على اللون البني، وتكون بوضعها على النار حتى الغليان، وبعد أن تهدأ يمكن وضعها على الشعر لمدة 30 دقيقة، وتكرر العملية مرات أخرى حتى يتم الحصول على اللون البني.

4- اللون الأشقر

يمكنك الحصول عليه باستخدام ملعقتين من الكركم وملعقة من الليمون، وبعد مزجها يتم إضافة 5 ملاعق من الحناء، وتركها 10 دقائق، ليتماسك الخليط. ثم يطبق على الشعر لمدة 4 ساعات، وبعدها اغسليه بالماء والشامبو.