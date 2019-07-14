6 أخطاء ترتكبها في غرفة معيشتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

عند تجهيز غرف المعيشة تفكر دائماً في المزج بين الديكور الحديث وبين الأدوات التي تستخدمها بشكل يومي وتريد بقاءها معك على مدار اليوم مثل ركن القهوة والمرآة.

في السطور التالية يقدم "الخليج 365" 6 أخطاء قد ترتكبها عند تجهيز غرفة المعيشة، حسب ما جاء على موقع homestolove المتخصص في الديكور المنزلي:

1-كثرة الأثاث في الغرفة:

لا تبالغ في وضع الأثاث مثل الأرائك، وطاولات التلفاز، وعدد كبير من المقاعد سواء كانت الخشبية أو المنجدة. ذلك لن يترك مساحة للمشاة داخل الغرفة ويسبب بعض العراقيل داخل الغرفة، ويجعلها غير مريحة للعين، وتزيد مشاكلها مع وجود الأطفال.

2- منافذ الهواء:

قلة النوافذ وعدم وجود "البلكونة" قد يسبب عدة مشاكل خصوصاً مع التواجد الدائم في الغرفة، ويمكن أن تفوح بعض الروائح الناتجة عن تناول الطعام.

لابد أن تأخذ مساحات النوافذ في الاعتبار، وربطها إما بالألوان أو التشطيبات مع الغرفة، على سبيل المثال، يمكن أن تكون طاولة القهوة وطاولة الطعام من نفس الأخشاب للشكل الديكوري.

ويمكن إضافة بعض الزهور الفواحة التي تعمل على تعطير الغرفة مع دخول وخروج الهواء من النوافذ.

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3-وجود لوحة فنية:

اللوحات الفنية التي تود رؤيتها يومياً لا تكون سبباً في بداية يوم رائع لك فقط، لكنها أيضا تعطي راحة للعين، خصوصاً الأعمال الفنية الزاهرية التي تتكون من ألوان الأبيض والأصفر والأخضر. اختر الفن الذي تحبه -ستنظر إليه كل يوم!

4-تنوع الإضاءات:

حاول المزج بين الإضاءة الخافتة التي تنشر أجواء هادئة ناعمة عند مشاهدة التلفاز أو الاسترخاء وقت القيلولة، والاضاءة القوية التي تهيئ لك أجواء العمل أو التركيز أو تقضية وقت ممتع مع أفراد الأسرة أو الضيوف.

5-التركيز علي محور محدد في الغرفة:

أجهزة التلفزيون هي دائمًا محور التركيز في غرفة المعيشة، لذلك يجب أن تحرص على ترتيب المقاعد للسماح بعرض مثالي.

لكن إذا كان التلفزيون مثبتًا على الحائط، حاول اختيار مقاعد متحركة، لتقسيم الغرفة بشكل عادل إذا كانت غرفتك صغيرة عند المشاهدة.

6-التصميم المبالغ فيه:

ليس كل ما هو جديد في تصاميم الديكور الحديثة ملائم. تختلف الأشكال من كلاسيك ومودرن، وليس من الطبيعي الخلط بين النوعين في غرفة واحدة. وبخلاف هذا تزدحم الغرفة بأثاث ليس له قيمة.