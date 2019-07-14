"جزمة وفرح وبكاء".. أحلام الفتيات المتكررة ومفسرة أحلام تجيب

الأحلام عبارة عن رسالة قوية جدا من الله للبشر، أحياناً تكون مبشرة وأحياناً أخرى تكون منذرة، تتنوع بين الحلم والرؤية والتخاريف والأحلام النفسية أو بما تسمى "بأضغاث أحلام"، وهى تلك الأحلام المتكررة والتي تعبر عن مخزون من ضغوط الحياة، فتظهر بصورة حلم، أي من صنع وحي خيال البشر وبالتالي تختلف عن "التخاريف"، التي تجمع أمور غير مناسبة مع بعضها في حلم واحد لا يعقل مثلا تصديقها، وتتسبب للرأي خوف وزعر وأحيانا تنعكس عليه في معاملاته اليومية لأنه ينتظر وقوع الحدث في الواقع.

وهناك حالات مثلا غريبة لبعض الأحلام، وضحتها لـ"هن"، مفسرة الأحلام فاطمة مهران، قائلة: "يختلف الحلم تماما بين المتزوجة والعزباء فمثلا المتزوجة حلمت بأن زوجها يتزوج عليها باستمرار!، هنا حلمها لا بد من تحليله أولا، هي متزوجة فهناك فرق لها عن غيرها من العزباء والمطلقه والحامل"، وتابعت: "فإذا كانت متزوجة.. ستحمل قريباً بإذن الله وأحيانا يكون حديث نفس نتيجة ضغوط زوجية مسيطرة عليها والله أعلم".

وأضافت مهران: "لكن لو الرائيه عزباء سترتبط قريباً بشخص صاحب مهنه ستبعده عنها قليلا (راجل عملي)، لكن إن كانت حاملا فهذه بشرى جميله بحمل في طفلة في القريب، لأن المرآه تمثل الدنيا للبشر وإن كانت مطلقة.. ارتباط جديد سيحل طريقها وحياتها بإذن الله تعالى والله أعلم".

"كتير من السيدات تسألن عن كونهن يرون أنفسهن حوامل في المنام، وهذا يختلف حسب الحالة الاجتماعية، فإن كانت آنسة يبقي زوال كرب وتعب وضيق ورد حق لها من بعد ظلم".

وبصورة مبسطة أوضحت "مهران" تفسير بعض الرؤى المتكررة للفتيات اللاتي يكثرن بالتساؤل حوله.

الفرح في المنام هو عبارة عن فرحة جميلة مبشرة بالخير في الطريق لصاحبها سواء كانت مدام أو آنسة، ولكن تختلف حسب رؤيتها فرؤية الآنسة بالفرح دون صخب وزغاريد فهذا عبارة عن فرح قريب جدا منتظر، ربما ارتباط إما إن كان يصحبه رقص وزغاريد وزفاف فإنه غير مبشر والله أعلم.

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الفرح: للسيدة المتزوجة حمل أو وبشرى جميلة لها منتظرة والله أعلم

الحذاء: للأنسة أو المطلقة أو الأرملة ارتباط قريب منتظر، ويختلف نوع الحذاء وحالته حسب رؤية الحلم من شخص وآخر والله أعلم، أما للمتزوجة فهو حمل منتظر ولكن يختلف اللون والشكل لتحديد احتمالية نوع الجنين أما ولد أو بنت حسب حالة الحلم والله أعلم.

البكاء:هو يختلف حالته من شخص لآخر فالبكاء بصورة عامة هو زوال كرب وتعب وضيق وهموم من أمر ما في حياة الشخص لكن تختلف حالاته لو كان بصراخ أو قهر فإنه ربما يكون إنذار بسوء للشخص حسب رؤياه والله أعلم.

تحدثت عن أغرب حلم سمعت به يوماً من فتاة: "من التخاريف مثلاً؛ كانت تسير في طريق وقابلت فيل وعندما رأها فقد الوعي، ثم ضغطت على (زلومته) استيقظ مجدداً، وهذا حلم فكاهي يعتبر أضغاث أحلام".

واختتمت قائلة: "الحلم رسالة قوية للرائي بخير مقبل أو إنذار في مستقبل من أشخاص أو أمر ما أما الكابوس هو التخاريف التي تلاحق الإنسان طوال يومه من ضغوط وتظهر في صور أحلام مثلها مثل أحلام نفسية والأفضل تناسيها والتغافل عنها".

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