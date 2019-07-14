صور.. مجاميع الفنانات في الثانوية العامة : حبة فوق وحبة تحت

تعتبر الثانوية العامة شبح وبعبع يؤرق البيوت ويظل محفورًا في الذاكرة مهما مر عليه الزمن سواء بذكرياته السعيدة التي جلبت الفرح لأصحابها أو الحزينة التي وضعت أصحابها في مأزق، وهناك نجمات اعتدن الظهور على الشاشات التليفزيونية والسينمائية كل عام، وحققن نجاحا على المستوى الفني على مدار السنوات الماضية، منهن من تفوقن دراسيا في مرحلة الثانوية العامة، وبعضهن صرحن بضعف قدراتهن الدراسية.

ومع لحظة إعلان النتيجة، ويتجدد الحديث عن تلك المرحلة الدراسية المصيرية في حياتنا، ولكن كيف اجتاز مشاهير الفن هذه المرحلة، ويرصد "هن" أبرز نتائج الفنانات في مرحلة الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية.

منى ذكي

عرف عن الفنانة منى ذكي أنها كانت من الطاتلبات المجتهدات خلال مراحلها التعليمية والدراسية وحصلت على مجموع 95% في الثانوية العامة مما أهلها للالتحاق بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان، بجامعة القاهرة، والذي كان يؤهلها حينها للإلتحاق بكلية الطب ولكن حبها وشغفها للفن جعلها تقلع عن الفكرة وتقرر الإلتحاق بما تهواه وتجد نفسها فيه رغم مجموعها العالي.

إيمي سمير غانم

لم يحالف الحظ الفنانة إيمي سمير غانم، خلال المرحلة الثانوية وروت ذكرياتها مع المراحل التعليمية خلال حوارها لبرنامج "عيش الليلة"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، وقالت إن المدرسة كانت تستدعي ولي أمرها دائما لأسباب مختلفة، متابعة: "ماكنتش بعمل الواجب، فيعملوا استدعاء ولي الأمر، بس أنا مكنتش بعمل الواجب عشان بطنش، أنا مش بعمله عشان مش بعرف أعمله".

وأضافت إيمي، أنها درست الدبلومة الأمريكية وتجاوزتها بصعوبة بالغة، لتلتحق بإحدى الأكاديميات لدراسة إدارة الأعمال.

ريهام عبدالغفور

حصلت الفنانة ريهام عبدالغفور خلال المرحلة الثانوية على مجموع 86%، بقسم الأدبي في مدرسة بورسعيد، بحي الزمالك، وتخرجت من كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية.

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كارمن سليمان

انشغلت الفنانة خلال عام 2012، بالمنافسة على لقب"آرب آيدول"، الإ أنها استطاعت أن تحصل على مجموع 87 %، وكانت قد أدت الامتحانات في مدرسة الزقازيق اللغات، وحصلت علي بكالوريوس اعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

ميس حمدان

قالت الفنانة ميس حمدان لـ"هن"، إنها كانت متفوقة في المرحلة الثانوية، وحصلت على مجموع 92.8%، والتحقت بالشعبة الإنجليزية في كلية التجارة.

مي الغيطي

أما الفنانة مي الغيطي، فقالت إن نتائجها في المرحلة الثانوية كانت جيدة، موضحة لـ"هن"، أنها التحقت بنظام التعليم الأمريكي، وتدرس حاليًا علم النفس والسينما في الجامعة الأمريكية.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة صباح أمس، ونُشرت مساء أمس على موقع الوزارة الرسمي، وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول في الفترة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو 2019.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة مقسمين 34 طالب و طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج".

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