يفضل الكثير من الأطفال الحلويات التي لها مذاق خاص والتي لا تكون متعارف عليها، وإنّما التي يكون فيها ابتكار وذات مذاق طيب، وتعتبر البنانا سبليت من الحلوى المفضلة لدى كثيرين، فضلا عن سهولة تحضيرها. ويقدم هُن طريقة عمل البنانا سبليت المقادير كيلو موز آيس كريم شوكولاتة كريمة مخفوقة حليب أو شوكولا أو فراولة حسب الرغبة فستق حلبي لوز مبشور كريز طريقة التحضير - تخفق الكريمة جيدا حتى الحصول على قوام كثيف ثم توضع في الثلاجة. - يبشر الفستق الحلبي ثم يوضع في وعاء جانبا. Advertisements - توضع الشوكولاتة في الحليب وتذوب. - تقطع 3 حبات إلى قطع صغيرة ثم توضع جانبا. - توضع كرات من الآيس كريم في وعاء مجوف ثم يوضع إلى جانب الآيس كريم. - توضع كل قطعة موز داخل كرات الآيس كريم على أن يبقى نصف قطعة الموز ظاهرة ثم تسكب الشوكولاتة. - يضاف الكريز ثم تزين بالصوص على الوجه. ​

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