اختار عريس وعروسة عمل "فوتو سيشن" ليلة الزفاف لأول مرة داخل مركز شباب دندنا التابع لإدارة شباب طوخ، وذلك على أرض ملعب الكرة الخماسية الجديد، بالمركز لتكون خلفية صورها اللون الأخضر لملعب كرة القدم بالمركز. وأوضحت العروسة "آية"، لـ"هن"، أن الفوتوسيشن انتشر خلال الفترة الأخيرة في الحدائق والمتنزهات العامة والمعالم الأثرية تخليدا لذكرى الزفاف، وأنها اختارت مركز الشباب ليكون شكل مختلف. يذكر أن الملعب تم تجديده ضمن تطوير ملاعب القليوبية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبتوجيهات وإشراف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومتابعة المهندسه شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية بالمديرية. Advertisements ​

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كانت هذه تفاصيل خبر فوتوسيشن فرح في "ملعب خماسي".. أهلاً بك في طوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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