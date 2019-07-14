بالفيديو.. أمريكي يقتل زوجته وأسرتها لسبب غير معروف

طيلة 17 عامًا هي الفترة التي قضها الأمريكي جوربريت سينج، مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، لكن لسبب غير معلوم حتى الآن، أقدم الزوج على قتل زوجته ووالديها وعمتها، فأطلق الرصاص مرتين على رأس كل منهم.

وبعد الجريمة البشعة التي ارتكبها الأمريكي ذو الـ37 عامًا، فر هاربًا ومن حسن حظ الأطفال أنهم كانوا خارج المنزل وقت الجريمة، حاولت شرطة ويست تشيستر القبض على المتهم، لكنه لم يكن متواجدًا بالمنزل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد فترة، أخطرت شرطة "ويست تشيستر" بولاية أوهايو الأمريكية، شرطة مدينة برانفورد بأن "سينج" مقيم في المدينة، وتم العثور عليه في موقف سيارات بأحد متاجر "وول مارت" فتم القبض عليه بعدما أجبرته الشرطة على الاستلقاء على الأرض ووضع يديه خلف الرأس.

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وتم تداول فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن لحظة قبض رجال الشرطة الأمريكية للرجل الثلاثيني "سينج".

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