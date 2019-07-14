مايا مرسي تهنأ منتخب شابات الخماسي لحصولهن على الميدالية الفضية ببطولة العالم

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى منتخب مصر لشابات الخماسي الحديث لحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة العالم المقامة حالياً في الفترة من 5 حتى 14 يوليو بمدينة جونكوف البولندية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لحصول منتخب شابات الخماسي على الميدالية الفضية فى بطولة كبيرة كبطولة العالم، مؤكدة أن تألقهم خلال البطولة أشعرهم بالفخر، كما أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن شابات المنتخب أمامهم مستقبل باهر.
يذكر أن منتخب الشابات شارك خلال البطولة بخمس لاعبات هن هايدي عادل، سلمى أيمن، مريم عامر، أميرة قنديل، نورين بولس.
وأن هذه الميدالية تعد الثانية لمصر بهذه البطولة بعدما حصد الزوجي مهند طارق وشريف ياسر الميدالية الذهبية في منافسات التتابع رجال.
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