أحيت المطربة السورية أصالة نصري، حفلها الغنائي في منطقة الباحة بالسعودية، وذلك ضمن سلسلة حفلات صيف الباحة، التي أقيمت على مسرح القرية التراثية بمراوة.
وقدمت أصالة، مجموعة من أغانيها وسط تفاعل الجمهور السعودي، لتتفاجئ برد فعل أحد المعجبين بالحفل الذي قال لها: "أحبك"، لترد عليها قائلة: "أكيد حب بريء، ومن يعيش بهيك أجواء ما بيعرف إلا الحب"، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.
وعقب انتهاء أصالة من حفلها الغنائي، علقت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "سعدت جدًا اليوم بحفل الباحة وبتمنى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها الساحرة وناسها الكرام الطيبين".
كانت هذه تفاصيل خبر سعودي يفاجئ أصالة بكلمة "أحبك".. وترد عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.