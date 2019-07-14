سعودي يفاجئ أصالة بكلمة "أحبك".. وترد عليه

أحيت المطربة السورية أصالة نصري، حفلها الغنائي في منطقة الباحة بالسعودية، وذلك ضمن سلسلة حفلات صيف الباحة، التي أقيمت على مسرح القرية التراثية بمراوة.

وقدمت أصالة، مجموعة من أغانيها وسط تفاعل الجمهور السعودي، لتتفاجئ برد فعل أحد المعجبين بالحفل الذي قال لها: "أحبك"، لترد عليها قائلة: "أكيد حب بريء، ومن يعيش بهيك أجواء ما بيعرف إلا الحب"، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وعقب انتهاء أصالة من حفلها الغنائي، علقت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "سعدت جدًا اليوم بحفل الباحة وبتمنى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها الساحرة وناسها الكرام الطيبين".

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