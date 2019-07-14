تعرَّف إلى أهمّ مواصفات ومميَّزات أنثى برج الميزان

تتميّز أنثى برج الميزان بأنها رمز الأنوثة والأناقة، لطيفة المعشر، حلوة الحديث رقيقة ومرهفة، ولا بد من ملاحظتها في أي مكان تدخله، إنما قد يسهو عن بال البعض أن هذه الرقة والحساسية، تخفيان قوة وعزما وتصميما أكيدا، ومن النادر أن يرغمها أحدهم على القيام بعمل لا تريد القيام به فعلا، كما أنها قادرة على دفع الآخرين بصورة دبلوماسية جدا لتنفيذ ما تريده، متساهلة مع نفسها، ولا تقسو على عيوبها، فهي نرجسية بعض الشيء ومعجبة بنفسها.

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تكره كل ما هو قبيح أو حاد، وتسعى إلى ممارسة سحر على كل من تصادفه. صحيح أن المرأة الميزان تهتم بشكل كبير ببيتها وأولادها، وتعمل بشكل خاص على توسيع آفاق أبنائها وتطوير مهاراتهم الفكرية إلا أنها تحتاج على الدوام للقيام بعمل إبداعي خارج نطاق المنزل يظهر مواهبها ويعبر عن قدرتها على إحقاق التناغم والانسجام في محيطها حسها الكبير بالعدالة يجعلها بعيدة عن الحرتقات النسائية فما تريده وترضاه لنفسها تريده كذلك للغير.

في الحب تضع المرأة الميزان الحبيب في قائمة اهتماماتها فله الأفضلية على الجميع وحتى على الأولاد وتراها قادرة على أن تبذل كل شيء في سبيل الحب ولا تجد السعادة الحقيقية ما لم تكن منغمسة في علاقة ثابتة رومانسيتها الشديدة وحساسيتها تجعلانها هشة، سريعة العطب فإذا ما تعرضت لصدمة عاطفية، يمكنها أن تصاب بانهيار عصبي فهي تطلب من الشريك أن يعطي حياتها معنى.

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