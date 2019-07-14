منها الوزن الزائد.. أعراض تظهر على الحمل الثاني تختلف عن الأول

تختلف أعراض الحمل الأول عن الثاني، وتقل شدة الأعراض في المرة الأولى عن الثانية، وتختلف الأعراض في الحمل الثاني منها كما ذكرها موقع "daily medical".

حساسية الثدي

حساسية الثدي للمس من الأعراض المبكرة للحمل، وهي أول ما تلاحظه المرأة خلال أسبوعين من حدوث الإخصاب بسبب التغير الهرموني، وانتفاخ الثدي.

ارتفاع هرمون البروجسترون

مع ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون تشعر المرأة بالتعب، ويبدأ هذا الإحساس بعد أسبوع من حدوث الإخصاب.

بعد 6 إلى 12 يوماً من حدوث الإخصاب تلتصق البويضة بالرحم، ويؤدي ذلك إلى نزيف بسيط وخفيف مقارنة بالدورة الشهرية التي تبدأ في الغياب.

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غثيان الصباح

يبدأ غثيان الصباح بعد مرور أسبوعين من حدوث الإخصاب، وقد تختلف شدة الإحساس بالغثيان من الخفيف إلى الشديد من حمل لآخر.

نوبات الصداع

من المحتمل أن تشعر المرأة بنوبات الصداع، وقد تتكرر نوبة الصداع في الوقت نفسه كل يوم خلال الأسابيع الأولى من الحمل.

الوزن الزائد

لا تمر عدة أسابيع حتى تشعر الحامل أن الملابس تضيق بسبب اكتساب الوزن وارتخاء العضلات.

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