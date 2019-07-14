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عجددي في أطباق الأسماك المُقدمة على مائدك، وحضري طاجن الكاليماري اللذيذ وقدميه مع الأرز والطحينة، وإليكِ طريقة عمل الكاليماري، بخطوات الشيف أسامة.
مكونات الكاليماري
أرز
مرقة دجاج
فلفل ألوان
طماطم
كزبرة
بقدونس
شبت
كرفس
ثوم
بصل
ملح
طريقة تحضير الكاليمارى
في البداية اخلطي نصف التوابل والمكونات مع الأرز، وابدأي حشو الكاليماري بهذا الخليط.
اتركي مساحات بالكاليماري، ثم اغلقيه جيدًا حتى لا يخرج منه الحشو.
شوحي البصل في الزيت وأضيفي له الكاليماري المحشي ليأخذ اللون الذهبي، ثم ضيفي الجزء الآخر من خليط التوابل دون الأرز معه على النار.
ارفعي المكونات من على النار، وضعيها في طاجن مع مرقة الدجاج، ثم ادخليها الفُرن حتى تنضج.
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