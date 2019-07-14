6 طرق لحماية منزلك من دخول الأبراص

"البرص" ضيف غير مرغوب فيه في المنزل، فضلا عن الخوف الذي يسببه للبعض، ورغم كونه حليفًا ضد الحشرات والعناكب إذ يتغذى عليها، إلا أنّ أبوبريص والمعروف بالـ"برص"، قد يكون آفة بحد ذاتها، لذلك في بعض الأحيان يجب اتخاذ خطوات لحماية المنزل منها، وكذلك طردها حال وجدت، وجميعها حيل بسيطة أوردها موقع home.

قشر البيض

طريقة فعالة للغاية وغير مكلفة لتخويف البرص، فهي ترى قشور البيض وتعتقد أنّها "مفترسة". اتركي نصفين من قشر البيض حول منزلك، كما هو الحال في المداخل الخارجية أو في المطبخ.

كرات العث

كرات العث تستهدف العث، الصراصير، النمل، الذباب، وكذلك الأبراص، فهي دواء منزلي حقيقي، اتركي البعض تحت الموقد أو الثلاجة أو الحوض لصد أبو بريص.

اصنعي كرات القهوة والتبغ

وباستخدام قهوه رطبة وبعض مسحوق التبغ، شكّلي كرة صغيرة بيديك وضعيها في نهاية خلة أسنان، ضعيها قرب الأماكن التي تتعشش فيها أبوبريص أو يمكن أن تجدها بسهولة، مثل المدخل الخارجي، ستتغذى عليها وتموت.

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فص ثوم

رائحة الثوم القوية ليست فقط طاردًا لبعض البشر، بل هي طاردة للأبراص، اترك فص ثوم حول مدخل المنزل الخارجي لمنعها من الدخول بهذه الطريقة مرة أخرى إلى الأبد.

شرائح البصل

شرائح البصل هي مصدر إزعاج آخر من شأنه أن يدفع البرص بعيدا. اقطعي البصل إلى نصفين واتركيه في مكان مخبأ معروف.

رشي الفلفل حول منزلك

يشعر البرص بإزعاج كبير بسبب رائحة الفلفل، لذا اخلطي بعض الفلفل والماء في زجاجة رذاذ ورشي المحلول حول منزلك في أماكن مثل أسفل الثلاجة أو خلف الأريكة أو على الجدران، وبشكل أساسي في أي مكان دافئ أو في أي مكان رأيت فيه برص.

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