طريقة عمل فتة الكوارع

الكوارع من الأكلات الدسمة والتي تؤكل عادة في شكة فتة، وشوربة كوارع، وكشك من الكوارع، ويمكن عمل محشي ورق عنب بالكوارع كذلك، ويقدم لك موقع "هن" طريقة تحضير فتة الكوارع. المقادير كوارع ماء ساخن 1/2 كوب خل بصل جزر كرفس كرات ملعقة كبيرة عصير ليمون ملعقة كبيرة بشر ليمون ملح فلفل أسود مستكة حبهان ورق لورا قرفة عيدان عيش بلدي مقطع ومقلي أرز مغسول ومنقوع ومتصفي زيت زبدة الصوص ثوم مفروم Advertisements كوب عصير طماطم كوب بشر طماطم صلصة طماطم زبد ملعقة كبيرة خل سكر ملح وفلفل وأسود طريقة تحضير فتة كوارع تسلق الكوارع في ماء ساخن مع خل وفلفل ترفع وتشطف في ماء فاتر. توضع الكوارع مع بشر وعصير الليمون وورق اللورا والمستكه والقرفة والبصل والجزر والكرفس والكرات. تترك الكوارع على النار حتى تنضج تماما ثم تخفض درجة الحرارة. يوضع الزبد مع الزيت في وعاء ساخن مع الحبهان والمستكة والملح. يشوح الأرز ويضاف إليه مرقة سلق الكوارع ثم يترك لينضج. يرص العيش المحمص في طبق التقديم ويسقى بالمرق ثم يرص عليه الأرز والكوارع المجهزة. طريقة تحضير الصوص يوضع الزبد مع الثوم على النار ثم يضاف إليه الملح وفلفل ثم يضاف الخل وعصير الطماطم. تضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم والسكر مع ملعقتين كبيرتين من الشوربة أو مرقة السلق. يترك الصوص على النار حتى يتسبك تماما. يرش الصوص على الفتة وتقدم. ​

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