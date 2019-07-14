7 نصائح لعلاج الصلع

الصلع من المشكلات المنتشرة بين الرجال، تؤثر على مظهرهم وتجعلهم في حالة نفسية سيئة، وغالبًا ما يكون الصلع مرض وراثي لكن يمكن علاجه ببعض الطرق والوسائل الحديثة.

وفي حديثها لـ"هن"، أوضحت الدكتورة إيمان سند رئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، أنّه من الأفضل اكتشاف الصلع منذ البداية لما له من تأثير فعال في العلاج، ويجب إجراء التحاليل العامة للكشف عن السبب الحقيقي وراء الصلع، وذلك إلى جانب تحليل فيتامين "د" وتحليل فيتامين الحديد والكرياتين.

ووضعت "سند" بعض النصائح الفعالة التي يمكن اتباعها لحل مشكلة الصلع:

1. الاهتمام بالصحة العامة.

2. اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الوجبات السريعة.

3. الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة مثل الجرجير والبصل.

الابتعاد عن التدخين.

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4. ممارسة الرياضة باستمرار.

5. الاهتمام بالحالة النفسية، فعدم التوازن النفسي والعصبية الشديدة تؤدي إلى سقوط الشعر.

6. عمل حمام زيت زيتون بمنقوع الثوم المفروم مرة واحدة أسبوعيًا.

7. التعرض للشمس لتحفيز إفراز فيتامين د.

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