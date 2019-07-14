اختاري "الماسك" المناسب لنوع بشرتك

تهتم الفتيات عادة باختيار ماسكات البشرة لتبدو بمظهر جذاب وبشرة خالية من المشكلات، لكن يجب اختيار نوع "الماسك" أو القناع المناسب للوجه، فيختلف ذلك حسب نوع البشرة.

وعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الطرق التي تساعد على اختيار القناع المناسب للبشرة، بحسب ما ذكره الدكتور باتول باتيل.

ففي البداية يجب أنّ تدرك الفتاة الهدف المناسب من استخدامها "الماسك" سواء كان لترطيب البشرة أو التقشير أو الإشراق.

الهدف من القناع

لوجه مشرق.. فيجب على الفتاة اختيار قناع يحتوي على فيتامين سي أو حمض كوجيك كمكون نشط.

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إذا كان الهدف تقشير الوجه يمكن للفتاة اختيار قناع يحتوي على الريتينول أو فيتامين أ.

اختيار الأقنعة حسب البشرة

إذا كانت البشرة جافة.. يمكن اختيار قناع يحتوي على خصائص مرطبة، أما إذا كانت البشرة الدهنية أو معرضة لحب الشباب، يمكن اختيار قناع من الطين لاستخلاص الشوائب وللحصول على بشرة أكثر إشراق.

ولأصحاب البشرة الحساسة يجب اختيار قناع طبيعي لتجنب التهيج.

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