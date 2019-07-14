6 نصائح للوقاية من حمو النيل

من أكثر المشكلات التي تصيب الجلد ويعاني منها الأطفال والكبار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، هي مشكلة حمو النيل التي تظهر على هيئة حبيبات حمراء لها رؤوس بيضاء صغيرة ويصاحبها احمرار والتهاب مؤلم يؤدي إلى حكة شديدة في مناطق الرقبة والصدر والظهر والذراعين، وللوقاية من حمو النيل كما ذكرها موقع Daily Medical يجب اتباع ما يلي.

1. الاستحمام دائمًا مرتين يوميا بالماء البارد مع صابون الجلسرين.

2. ارتداء الملابس القطنية الخفيفة البيضاء.

3. الابتعاد عن الملابس المصنعة من خيوط صناعية.

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4. التهوية الجيدة.

5. المواظبة على تهوية المنزل بشكل يومي، والمحافظة على النظافة الخاصة بالمفروشات والأغطية التي يتم استعمالها عند النوم.

6. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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