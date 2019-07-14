علي طريقة الشربيني-كوكتيل تين شوكي بالآيس كريم والكراميل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- لعصير منعش في درجة حراراة المرتفعة، يقدم الشيربيني عصير التين الشوكي المرطب، حسب ما جاء علي سي بي سي سفرة: مقادير كوكتيل تين شوكي بالآيس كريم والكراميل: -كوب آيس كريم فانيلا - نصف كوب صوص كراميل - كوب لبن مكثف محلى Advertisements - كوب ماء بارد - ثلج طريقة تحضير كوكتيل تين شوكي بالآيس كريم والكراميل - تخلط كل المكونات في الخلاط. -ويقدم في كاسات زجاجية.

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