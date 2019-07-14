هل تختلف أعراض السكري لدى المرأة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا أصيبت المرأة بسكري الحمل، أو أنجبت طفلاً وزنه أكبر من 4 كجم ترتفع لديها مخاطر الإصابة بالسكري من النوع2، وفقًا لـ24 إماراتي.

ويمكن أن يصيب السكري الإنسان في أي مرحلة من عمره، لكنه شائع بعد الـ 45. وتتشابه معظم الأعراض بين النساء والرجال، لكن هناك بعض الاختلافات. إليك ما تحتاجين معرفته عن الأمر:

تزداد مخاطر الإصابة بالسكري نتيجة:

- زيادة الوزن والسمنة.

-ارتفاع في ضغط الدم.

-زيادة الدهون الثلاثية، مع انخفاض مستوى الكولسترول الجيد.

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-نقص النشاط البدني وكثرة الجلوس طوال اليوم.

-الإفراط في أكل السكريات والنشويات.

المرأة والسكري. لا تعرف ثلث النساء المصابات بالسكري أنهن مصابات. وتنشأ العوامل الخاصة بالإصابة من تعرض المرأة أثناء الحمل لسكري الحمل، أو إنجاب طفل وزنه أكبر من 4 كجم.

علامات تحذيرية من السكري. الحكة والتهابات المهبل والمسالك البولية من الأعراض التحذيرية للمرأة من السكري، إلى جانب: زيادة العطش وجفاف الفم، وكثرة التبول، والشعور بالتعب الشديد غير المبرر، وزيادة الجوع، وفقدان الوزن دون سبب واضح، وضبابية الرؤية، وكثرة الالتهابات، وبطء شفاء الجروح والكدمات.

وعلى المرأة أن تجري فحوصات السكري وتراقب العلامات المشار إليها مع الاقتراب من سن اليأس، لأن التغيرات الهرمونية تؤثر على استجابة خلايا الجسم للأنسولين الذي يضبط مستوى السكر بالدم.

ويؤدي مرض السكري عادة إلى مشاكل ومضاعفات أخرى للمرأة، فهو يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بدرجة أكبر لدى النساء، ويضاعف مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويزيد السكري خطر الإصابة بفطريات المهبل، وانخفاض الرغبة الجنسية، وجفاف المهبل، إلى جانب مشاكل تلف الأعصاب والأوعية الدموية الدقيقة.