فتيات ينصحن باستخدام "ماكينة حلاقة الرجال" لإزالة الشعر.. وأستاذ جلدية: عادي

الشعر الزائد أمر يؤرق الفتيات، خاصة اللاتي يعانين من نموه بشكل سريع، يؤثر على مظهرهن الجمالي، والأنثوي، وتفضل العديد من الفتيات الابتعاد عن الطُرق التقليدية والمؤلمة، فيتجه معظمهن لاستخدام شرائح الشمع، أو كريمات إزالة الشعر، وحتى الشفرات الحادة المُعِدة خصيصًا لبشرة الفتيات.

وبعيدًا عن كل الوسائل المُرتبطة بالفتيات، هناك من يلجأن إلى ماكينة حلاقة الرجال، التي يستخدمونها لحلاقة شاربهم، وذقونهم، فعلى الرغم من طبيعة شعر الرجل الخشنة والكثيفة، إلا إن هناك بعض الفتيات اللاتي لجأن لوسائلهم.

منشور يثير الجدل.. الشفرات الرجالي أحسن من الحريمي

قامت إحدى الفتيات، على واحدة من المجموعات السرية الخاصة بالنساء، عبر موقع التواصل "فيس بوك" بوضع منشور، تنصح الفتيات باستخدام شفرات الرجال، بدلًا من المُخصصة للفتيات، موضحة إنها تستخدم الـ "شاور جل" قبل استخدامها، مع الحرص على تطبيقها على الجسم أسفل الماء.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من الفتيات، رافضين الفكرة، موضحين إنها تؤثر على نمو الشعر بشكل سيئ.

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فتيات يسردن تجاربهن.. سريعة لكن بتخلينا زي الرجالة

بسؤال "هُن" لبعض النماذج النسائية، اللاتي أقدمن على تلك الخطوة قالت "دينا. ع"، 29 عاما: "بصراحة طول عمري بستخدم ماكينات الحلاقة، لأنها أسرع، بس بحط الأول جل على الجسم، ومُرطب بعد استخدامها".

بينما تابعت "آية. أ"، 25 عاما، قائلة: "بشعة حقيقي، اه سهلة وسريعة، لكن بتطلع الشعر زي الرجالة، خشن وكثيف، وكمان بيطلع بسرعة أوي".

وأضافت "ندى. ن"، 22 عاما، لـ "هُن": "استحالة استخدمها، دي كفاية إنها موس، طبعًا ممكن تعور".

في حين وجدت "أمنية. ن"، 24 عاما، إن الأمر طبيعي للغاية، وإنها واحدة من الحلول الجيدة لإزالة الشعر.

دكتورة جلدية.. مفيش ضرر

علقت الدكتورة إيمان سند، رئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، على الأمر، موضحة أن الأمر لا ضرر منه، قائلة: "عادي استخدامها جدًا، مش بتسبب التهابات أو اسمرار بالجلد نهائي.

وتابعت خلال حديثها لـ "هن": "كل الكلام المتداول عن إنها بتقل الشعر، أو بتزوده، كلام مش علمي، ولا صحة منه، والأهم العناية بالجلد باستمرار".

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