تعرفي على أحدث صيحات فساتين النهار التي تُناسب جميع الأذواق

تعتبر الفساتين من أهم الملابس التي يجب أن تحتويها خزانة كل فتاة وسيدة، إذ تمنح صاحبتها مزيداً من الجاذبية والأنوثة خصوصاً في الصيف، حين تزداد السفريات والنزهات والمناسبات والحفلات المختلفة.

والفساتين النهارية من أكثر موديلات الأزياء الرائجة في السنوات الأخيرة، والتي تفضّلها كثير من الفتيات والنساء، ولكن يحترن عند اختيارها لحضور الحفلات والمناسبات، ومن هذا المنطلق تقدّم صحيفة "ميرور" البريطانية مجموعة متنوعة من أحدث صيحات فساتين النهار التي تناسب جميع الأذواق، نستعرضها فيما يلي:

1- إطلالة الـ"Vintage"

من بين الصيحات المنتشرة هذه الفترة، والتي تتميّز بالفخامة فساتين الـ"Vintage" أو ذات الطابع القديم، حيث تذكرنا بسنوات الستينيات، والتي يمكن أن تكون خياراً راقياً لحضور المناسبات النهارية كحفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة.

ويُنسَّق هذا الأسلوب العتيق من الفساتين والذي لا يبطل أبداً، من خلال الاختيار ما بين الموديلات ذات النقوشات الملونة مثل الورود الصفراء أو اللبني أو الألوان المشرقة السادة مثل الأخضر أو البنفسجي الفاتح.

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2- الإطلالة الاستوائية

تتميز فساتين الإطلالة الاستوائية "التروبيكال" بمنح من ترتديها طلة جريئة، عبر الاختيار بين الألوان المختلفة كالأخضر الداكن أو البرتقالي الناري، حيث يمكن تنسيق هذه الإطلالة الجريئة بزوج من الأحذية وحقيبة برتقالية اللون، أو حتى "حقيبة القش" الرائجة بشكل كبير هذا الموسم، وصندل ذي كعب عريض بأحد الألوان الموجودة في الفستان.

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3- إطلالة الورود

على الرغم من أن الفساتين ذات طبعات الورود كانت إحدى أبرز صيحات الموضة في موسم ربيع وصيف 2018، إلا أنها ما تزال مستمرةً عام 2019، من خلال اختيار فستان ذي أرضية باللون الوردي الفاتح، وعليه نقوشات الزهور بألوان النبيتي والبرتقالي والأخضر، حيث تعد تلك الطلة مناسبةً للغاية لحضور الحفلات النهارية، والتي يمكن تنسيقها بصندل مفتوح رقيق بلون أحد ألوان الفستان.

4- إطلالة الباستيل

فساتين ألوان "الباستيل" من أجمل وأرق الإطلالات التي يمكن أن تعتمدها الفتيات والسيدات لحضور مناسباتهن النهارية الخاصة، من خلال التنويع بين الدرجات المختلفة مثل "البيبي بلو" والبنفسجي الهادئ والسيمون، وهي الطلة التي تعدّ من أبرز صيحات هذا العام، وتمنح المرأة مزيداً من البساطة والرقي، كالتي تعتمدها كثيراً في مناسباتها النهارية، كيت ميدلتون دوقة كامبريدج.

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