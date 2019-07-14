لعشاق الكيك.. إليك طريقة عمل "التريلتشا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحساب الرسمي لجروب "Kersh Keepers" على موقع التواصل "فيسبوك"، طريقة صنع الكيك بالحليب "التريلتشا" .

المقادير:

كوب ونص دقيق

نص كوب سكر عادى

4 بيضة

نص كوب ماء

معلقة كبيرة بيكنج بودر

فانيليا

رشة ملح

مقادير الكراميل:

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كوب سكر عادى

كوب ماء

2 معلقه كبيره نشا

معلقة كبيرة ذبدة

كريم شانتيه مخفوق للوجه

طريقة صوص الكراميل:

نضع السكر في إناء على النيران لحين إكسابه اللون البنى الفاتح، ثم إضافة الذبده مع التقليب إلى حد الذوبان، وفي الوقت نفسه يتم تجهيز كوب من الماء مضافا إليه النشا، وبعد التقليب يضاف إلى الخليط وبعد عدة دقائق يكون جاهزا للاستخدام.

طريقة تحضير الكيكه:

نقوم بفصل الصفار عن البياض على أن يتم إضافة الملح إليه، و نتركه لثواني، ثم نخلط الصفار مع الفانيليا مع إضافة السكر ومراعاة الاستمرار في الخفق وأثناء ذلك يتم إضافة السكر.

الخطوة التالية أن يتم إضافة الماء قبل استخدام الدقيق مع البيكينج بودر مع التقليب المستمر من الأسفل للأعلى، بعد ذلك يتم وضع البيض المخفوق والتقليب ببطء.

نعمل على تجهيز الطاجن بوضع بعض نقاط الزيت الساخن، حتى لا يلتصق الخليط بالطاجن، ثم يوضع الخليط بالطاجن، على أن يتم إدخاله الفرن ساخن على درجة حرارة 180، وبعد نصف ساعة، يتم إخراجها ثم سكب نص كوب لبن محلى بالسكر عليها، وفرد طبقة من الكريمه وعليها وطبقة كراميل.