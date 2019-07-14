5 نصائح للحفاظ على الجلد من الترهلات

تعاني العديد من السيدات عقب فترة الحمل والإنجاب، أو بسبب فقدان الوزن بصورة كبيرة، الأمر الذي يؤدي للترهلات بشكل كبير، والتي تترك علامات خلفها، تشبه علامات الشيخوخة المُبكرة.

وإليكِ نصائح للوقاية من علامات الترهلات حسبما ذكر "wikihow"

أخذ قسط من النوم

عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يسبب شيخوخة مبكرة للجلد، فضلًا عن الإجهاد.

تحسين نظامك الغذائي

تساعد الوجبات السريعة في تدمير البكتيريا النافعة، الأمر المُسبب لالتهاب البشرة والجلد.

لذا يُنصح بتناول الأنظمة المعتمدة على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والفواكه والخضروات، بالإضافة للأسماك لأنها مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

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ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحفز على ضخ الدم عبر أوعية الوجه، كما إنها تساعد على الحد من الالتهابات، وتنظيم الهرمونات الهامة للبشرة، والوقاية من الترهلات.

التقشير

يفضل تقشير الجلد، وخاصة البشرة بشكل منتظم، لإزالة الجلد الميت، والحفاظ عليه من التمدد والترهل.

تدليك الجسم

يساعد التدليك عادًة على شد الجلد، ومقاومة الترهل، خاصة إذا استمريت عليه بانتظام.

تجنب الشمس

التعرض لأشعة الشمس الحارقة، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية، أمر ضار للغية على الجلد، كما إنها قد تصب لتدمير الكولاجين والإيلاستين الذين يشكلان الأنسجة الضامة للبشرة، وتصل للترهل.

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