الاستقامة على طاعة الله نفحة ربانية، هذا ما أكده الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث حذر من اغترار الإنسان باستقامته، وعليه أن يكون على يقين أنها من عند الله ورحمته به، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc".
وأضاف الجندي: "ياما ناس مكنتش بتسيب سجادة الصلاة، وفي الآخر ماتوا في خمارات أو على معصية، وفي محجبات خلعوا الحجاب في نهاية أعمارهم، وهذا كله من علامات نزع الهداية وسوء الخاتمة".
واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقول الله تعالى: "وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الجندي: خلع المرأة الحجاب قبل الوفاة من علامات سوء الخاتمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.