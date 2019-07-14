خالد الجندي: خلع المرأة الحجاب قبل الوفاة من علامات سوء الخاتمة

الاستقامة على طاعة الله نفحة ربانية، هذا ما أكده الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث حذر من اغترار الإنسان باستقامته، وعليه أن يكون على يقين أنها من عند الله ورحمته به، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc".

وأضاف الجندي: "ياما ناس مكنتش بتسيب سجادة الصلاة، وفي الآخر ماتوا في خمارات أو على معصية، وفي محجبات خلعوا الحجاب في نهاية أعمارهم، وهذا كله من علامات نزع الهداية وسوء الخاتمة".

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقول الله تعالى: "وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا".

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