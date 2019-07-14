نصائح لانخفاض ضغط الدم

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في حالة كنت تعاني من ضغط الدم المنخفض، يجب العثور على السبب الكامن وراء ذلك، ويجب مراجعة الطبيب إذا كانت الأعراض متفاقمة، لكن موقع "مايو كلينك" الطبي الأمريكي يوصي باتباع تلك النصائح إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم.
استخدام المزيد من الملح
يوصي الخبراء عادة بالحد من الملح في نظامك الغذائي لأن الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم، ولكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، يمكن أن يكون هذا شيء جيد.
ولكن نظرًا لأن الزيادة في الصوديوم يمكن أن تؤدي إلى فشل القلب، خاصة في البالغين الأكبر سنًا، فمن المهم مراجعة الطبيب قبل زيادة الملح في نظامك الغذائي.
شرب المزيد من الماء
تزيد السوائل وخاصة الماء من حجم الدم وتساعد على منع الجفاف، وكلاهما مهم في علاج انخفاض ضغط الدم.
ارتداء جوارب ضغط
يمكن أن تساعد الجوارب المرنة التي تستخدم عادة لتخفيف آلام وتورم الدوالي في تقليل تجمع الدم في ساقيك.
الأدوية
يمكن استخدام العديد من الأدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم الذي يحدث عند الوقوف (انخفاض ضغط الدم الانتصابي). على سبيل المثال، عقار فلودروكورتيزون، الذي يزيد من ضغط الدم.
ولعلاج هذا النوع من انخفاض ضغط الدم، يستخدم الأطباء في كثير من الأحيان الدواء midodrine Orvaten لرفع مستويات ضغط الدم الثابتة لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانتصابي المزمن، وهو يعمل عن طريق تقييد قدرة الأوعية الدموية على التوسع، مما يرفع ضغط الدم.
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