قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل فريك باللحمة، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الوجبات الرئيسية التي يمكن إعدادها في الغداء. مقادير عمل فريك باللحمة لحمة قطع. فريك منقوع. سمنة. بصل. ثوم. مرقة. Advertisements فلفل حار. عصير طماطم. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل فريك باللحمة شوحي قطع اللحمة مع البصل والثوم والفلفل الحار في السمنة على النار. ضيفي عصير الطماطم والفريك والمرقة والملح والفلفل الأسود. ضعي الخليط في طاجن وأدخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه. ​

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