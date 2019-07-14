إطلالة مثيرة مصنوعة من جلد الثعبان لـ"كيم كارداشيان"

أذهلت النجمة الأمريكية الشهيرة ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian معجبيها مساء أمس، بإطلالة مثيرة مصنوعة من جلد الثعبان.

وظهرت عارضة الأزياء كارديشيان 38 عامًا، وهي ترتدي بلوزة بدون أكمام مصنوعة بالكامل من جلد الثعبان الفاخر، وبنطال من نفس نوع الجلد الأسود، بالإضافة إلى حذاء بكعب عال، وذلك أثناء توجهها مع زوجها مغني الراب الشهير “كاني ويست” لحضور سهرة في منطقة “ويست هوليود” في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

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وبحسب صحيفة “ذا صن" فإن “البلوزة” العليا فقط من ملابسها يبلغ سعرها 2432 دولار أمريكي ، وهو ماصدم معجبيها نتيجة ارتفاع سعرها .

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وليست هذه المرة الأولى التي تكلف كيم كارداشيان إطلالتها هذا السعر، فقد صرحت في مقابلة أخيرة لمجلة “Wall Street Journal”، أن جمالها يكلفها الكثير من المال والألم في نفس الوقت.

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