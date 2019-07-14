افتتاح أكبر قبة سماوية في رومانيا بمنجم ملح

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ-

يستضيف منجم سلانيك للملح في إقليم براهوفا برومانيا على بعد 100 كلم شمال العاصمة بوخارست، أكبر قبة سماوية في البلاد.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن القبة السماوية "سوبر نوفا" تفتتح في 19 يوليو الجاري، ويبلغ قطر قبتها 16 مترا وتبلغ قيمة المشروع حوالي 423 ألف يورو وتم تمويل جزء منه من الاتحاد الأوروبي.