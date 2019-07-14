ضم 3 مواقع تاريخية في البرتغال لقائمة اليونسكو للتراث العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ- أضيفت ثلاثة أماكن تاريخية في البرتغال إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" للتراث العالمي. ورحب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا في بيان بقرار اليونسكو مؤكدا أنها فرحة كبيرة لجميع البرتغاليين. وأشارت صحيفة (بورتوجال نيوز) إلى أن المواقع الأثرية هي الدير الملكي في مافرا ، وكنيسة في براجا ، ومتحف ماتشادو دي كاسترو الوطني في كويمبرا.

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