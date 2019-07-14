طريقة عمل فطيرة بالنوتيلا

تعتبر فطيرة النوتيلا من الأكلات المميزة عند الأطفال والكبار لمذاقها الرائع، ولعشاق الشيكولاته النوتيلا، نقدم لكم طريقة عمل فطيرة النوتيلا. المقادير 2 كوب دقيق. 2 ملعقة زيت. 4 ملاعق زبد. ملح حسب الرغبة. كوب ماء دافيء. نوتيلا. مكسرات وجوز هند. طريقة التحضير افركي الزيت والزبد مع الدقيق ثم أضيفي الماء تدريجيًا. اتركي العجين يرتاح قليلًا نظفي الرخامة جيدًا ثم قسمي العجين إلى أربع قطع. Advertisements افردي كل قطعة بعصا العجين حتى تصبح رقيقة جدًا، ثم ضعي الأخرى في وسطها وافردي مرة أخرى وهكذا. بعد أول قطعتين. ضعي المكونات كلها واتركي مساحة خفيفة على الجوانب. افردي القطعتين التاليتين، كما فعلت مع أول وثاني قطعة، ثم ارفعيها مفرودة وغطي بها المكونات. اغلقي الجوانب جيدًا إلى الأسفل. تسخين الفرن إلى درجة حرارة 200 لمدة ثلث ساعة إلى نصف ساعة، ثم ضعي الفطيرة واتركيها لتنضج بمجرد احمرارها لمدة ثلث ساعة أو أقل. ​

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