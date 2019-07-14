"لو عندك لغد".. 4 نصائح لاختيار الملابس المناسبة

تعاني العديد من السيدات، صاحبات الرقبة القصيرة، أو من يعانون من وجود لُغد بتلك المنطقة، من اختيار الملابس المناسبة، اللاتي تبرز أنوثتهن.
ومن جانبها، قدمت الإعلامية أمينة شلباية، ملكة جمال مصر السابقة، من خلال حسابها الشخصي على "فيسبوك"، أربع نصائح للفتيات ذوات الرقبة القصيرة، لاختيار ملابسهن، جاءت على النحو التالي.
تجنبي الملابس، ذات الرقبة العالية.
احرصي على اقتناء الأزياء، ذات فاتحة V .
ابتعدي عن الملابس التي تحوي على تفاصيل كثيرة من جهة الرقبة.
ابتعدي عن الشوكير "عقد على الرقبة"، واعتمدي على القلائد الطويلة، والأقراط الصغيرة.
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