بالفيديو.. هنادي مهنا تغني "بابا" لمحمد رمضان

نشرت الفنانة هنادي مهنا، فيديو على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" أثناء غنائها لأغنية "بابا" للفنان محمد رمضان. وكتبت تعليقا على الفيديو: "أنا أسد الغابة، أنتوا برج إيه؟". وتعرضت مهنا لحادث سيارة تسبب في تهشم سيارتها دون إصابتها بأذى. ​

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