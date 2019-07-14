بالفيديو| فن تقديم طبق فواكه الصيف

حلت نانسي مجدي، الخبرة في تقديم الطعام، ضيفة على حلقة اليوم، من برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة "dmc".
وتحدثت "نانسي"، عن فن تقديم طبق فواكه الصيف، حيث شددت على أهمية تقديم الطعام، لما له من تأثيرات إيجابية على النفس، تفتح الشهية، إذا كان رائعًا ومريحًا للعين.
وأوضحت، أنها تقدم الطعام بواسطة ديكور قابل للتناول بدلًا من الأطباق والأدوات العادية التي يُقدم فيها الطعام: "بنحط ألوان وأشكال لايقة على بعض كأننا بنلون لوحة".
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