تزامنا مع نتيجة الثانوية.. كيف نساعد أبناءنا على التخطيط لمستقبلهم؟

حلت شيماء الحسيني ووهدي المهدي، وليتا أمر، والدكتور محمد الشامي استشاري الطب النفسي، ضيوفًا على برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة "dmc"، للحديث عن كيفية التعامل مع الأبناء قبل انتهاء مرحلة الثانوية العامة.

وقالت "هدى" إن الثانوية العامة مجرد مرحلة لا يجب التوقف كثيرًا أمامها، لأن الحياة مفتوحة وفيها الكثير من المجالات، وخاصةً أن نجلها سباح وسيشارك في بطولة العالم في شرم الشيخ، نهاية الشهر الجاري.

بدورها، قالت "شيماء"، إنها ليست خائفة من نتيجة الثانوية العامة، حيث تحاول تساعد ابنها: "المجتمع بيحطنا تحت ضغوط ومقارنة، ابني أحسن حد عندي في الدنيا، مش عاوزاه زي ابن عمه أو ابن عمته، عاوزاه مستقل ومرتاح".

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وقال الدكتور محمد الشامي، إن الثقافة المجتمعية تلعب دورًا كبيرًا في الضغوط على الأبناء وأولياء الأمور، باعتبار الثانوية العامة نهاية العالم: "يجب ألا تكون كذلك، فالحياة فيها الكثير من المجالات، كما أن هناك مصطلح كليات القمة وهو مصطلح مغلوط للغاية، فلا فرق بينها وبين الكليات الأخرى، لأن الجميع في حاجة إلى التكامل".

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