بالفيديو| هل يسبب ارتداء "الشباشب البلاستيكية" الإصابة بسرطان الجلد؟

حلَّ الدكتور حامد عبدالله، أستاذ الجلدية في كلية الطب بجامعة القاهرة، ضيفًا على برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة "dmc"، ونفى أن تكون "الشباشب البلاستيكية"، تتسبب في الإصابة بالسرطان، معتبرًا أن هذا الكلام مبالغ فيه.

وتطرق "عبدالله" إلى أضرار "الشباشب البلاستيك" على الجلد، وقال إن أي مادة مصنوعة سواء أكانت قماش أو بلاستيك أو الألياف الصناعية قابلة لإحداث أضرار ومنها الحساسية، ما عدا المواد المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف الدرجات والأشخاص والظروف.

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وتابع: "البلاستيك لو فيه صبغة رخيصة الثمن ممكن تعمل مشكلات، لكن البراندات بيبقى فيها بحث عشان تدي منتج آمن".

ونصح أستاذ الجلدية المشاهدين بارتداء أحذية ذات نوعية جيدة، مثل الجلد الطبيعي، مع الحذر من لون الصبغة، الذي قد يسبب الحساسية، بالإضافة إلى سرعة التوجه إلى طبيب جلدية إذا ما شعر الإنسان بآلام في جلد القدمين، أو أي عَرَض آخر.

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