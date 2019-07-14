حلَّ الدكتور حامد عبدالله، أستاذ الجلدية في كلية الطب بجامعة القاهرة، ضيفًا على برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة "dmc"، ونفى أن تكون "الشباشب البلاستيكية"، تتسبب في الإصابة بالسرطان، معتبرًا أن هذا الكلام مبالغ فيه.
وتطرق "عبدالله" إلى أضرار "الشباشب البلاستيك" على الجلد، وقال إن أي مادة مصنوعة سواء أكانت قماش أو بلاستيك أو الألياف الصناعية قابلة لإحداث أضرار ومنها الحساسية، ما عدا المواد المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف الدرجات والأشخاص والظروف.
وتابع: "البلاستيك لو فيه صبغة رخيصة الثمن ممكن تعمل مشكلات، لكن البراندات بيبقى فيها بحث عشان تدي منتج آمن".
ونصح أستاذ الجلدية المشاهدين بارتداء أحذية ذات نوعية جيدة، مثل الجلد الطبيعي، مع الحذر من لون الصبغة، الذي قد يسبب الحساسية، بالإضافة إلى سرعة التوجه إلى طبيب جلدية إذا ما شعر الإنسان بآلام في جلد القدمين، أو أي عَرَض آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| هل يسبب ارتداء "الشباشب البلاستيكية" الإصابة بسرطان الجلد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.