هاني الناظر يبدي عدم ارتياحه من تطبيق "face app".. ويقدم نصائح تقليل التجاعيد

علق الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، على استخدام تطبيق "face app" بأن ذلك وراءه إحدى شركات مستحضرات التجميل.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية "dmc"، أن هذا النوع من الشركات يرغب في معرفة تخوفات المستخدمين من ظهور التجاعيد، وإلى ماذا يقود هذا الأمر.

وتابع أن أغلب هذه التطبيقات وسيلة ضمن سلسلة لتجميع البيانات، ومعرفة ما يرغب به المستخدمون أو السوق، مردفا: "مش مرتاحله".

وكتب الناظر على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" بعد انتشار هذا الأبلكيشن: "الأبليكشن الخاص بصورة حضراتكم لما تكبروا في السن والمنتشر على صفحات الفيس بوك غالبا وراه شركة بتبيع كريمات للوقاية من التجاعيد أو دكتور جلدية وتجميل ذكي جدا عارفين إن إحنا شعب طيب وأمير".

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وأتبع الناظر هذا المنشور بمنشور آخر منذ قليل قدم فيه نصائح لحماية البشرة ووقايتها: "خلاص حضراتكم عرفتوا شكلكم هايكون إيه لما تكبروا في السن؟ طيب تعالوا نعرف الأهم وهو ممكن نعمل إيه علشان نحافظ على البشرة ونأخر هذه التغيرات ونقلل التجاعيد ومظاهر الشيخوخة ونفضل شباب".

وأضاف: "أولا نشرب كل يوم ثلاثة لتر مياه موزعة على اليوم كله، ثانيا ناكل يوميا طبق سلاطة خضراء يحتوي على الجزر والفلفل الألوان والجرجير والطماطم والخيار، ثالثا عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 10 صباحا وحتى 4 عصرا ويمكن استخدام الشمسية أو الكاب للحماية أو كريمات الوقاية من الشمس، رابعا البعد عن التدخين بكل أنواعه، خامسا أفضل أنواع الصابون للبشرة هو صابون الجلسرين، سادسا وأخيرا القناعة والرضا بما في أيدينا والسعي في الخير وحب الناس والبعد عن الحقد والغل والكراهية".

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