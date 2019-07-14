الامارات | مصر تفتتح «الهرم الرابع»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتتح «الهرم الرابع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح وزير الآثار المصري، خالد العناني، أمس، بمنطقة دهشور في الجيزة، جنوب القاهرة، هرم سنفرو، إيذاناً بالسماح بزيارة المصريين والأجانب له، لأول مرة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

وشيد الهرم المنحني، الذي بناه الملك سنفرو، بزاوية ميل بلغت 54 درجة و32 جزءاً من الدرجة، وذلك بهدف منع الهرم من الانهيار، ويظهر الهرم منحدراً أو محنياً ولذلك فقد أطلق عليه اسم الهرم المنحني، بجانب اسم «هرم الجنوب».

ويعد الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة في مصر القديمة، وله هرمان في دهشور، وهرم ميدوم الواقع جنوب منطقة سقارة، وهو الهرم الذي دفن فيه آخر ملوك الأسرة الثالثة.

وكان سنفرو ملكاً قوياً صاحب انتصارات، وتصفه النصوص المصرية القديمة بأنه «ملك طيب.. حرّ وخيّر.. وكان يحيي عامة الشعب كما لو كانوا أصدقاءه، ويخاطبهم بقوله يا صديقي أو يا رفقائي وقد خلفه في الحكم الملك خوفو».