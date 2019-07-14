الامارات | أفراح العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام خالد محمد سالم بن مغيوص العامري حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة معنس حربي سالم العامري. حضر الحفل، الذي أقيم في منزل والد العروس بمدينة اليحر في منطقة العين، أعيان قبيلة العوامر، وعدد من الشخصيات، ولفيف من الأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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