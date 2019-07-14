الامارات | دبي تعزّز جاذبيتها وجهةً سياحيةً مفضّلة على مدار العام

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعزّز جاذبيتها وجهةً سياحيةً مفضّلة على مدار العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّرت دبي قائمة الوجهات السياحية الصيفية الأسرع نمواً في جذب الزوار على مستوى العالم، للعام الجاري 2019، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة «أون ذي بيتش» البريطانية، المتخصصة في حجز العطلات الشاطئية، وأوضحت الدراسة أن بيانات الحجوزات السياحية، للصيف الحالي، أكدت أن السياح البريطانيين، على وجه الخصوص، سيتوافدون بأعداد غفيرة خلال الصيف الحالي على الإمارات لقضاء عطلاتهم الصيفية بها.

وتفاجئ دبي زوارها كل عام بكل ما هو جديد ومميز، فهي مدينة متجددة دائماً وتقدّم للسيّاح، على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم، تجارب فريدة تلبّي أذواقهم وتطلعاتهم، وسواء كانت الزيارة للترفيه أو الاستجمام والاسترخاء أو للعمل، فأمامهم دائماً الكثير من الخيارات التي تقدّمها لهم المدينة النابضة بالحياة، بما تمتلكه من مقوّمات سياحية هائلة، وبنية تحتية متطوّرة تجعلها قادرة على توفير كل ما هو ممتع ومميّز لزوّارها.

واستطاعت دبي أن تحافظ على مكانتها وجهةً سياحيةً رائدةً على مدار العام، بما في ذلك فصل الصيف، لكن هذا الصيف سيكون مختلفاً إلى حد ما، لاسيما بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، من رسوم تأشيرة الدخول في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر من كل عام، وهو ما سيسهم في تشجيع السياح، لاسيما من العائلات، على زيارة الإمارة، والاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات طوال فترة إقامتهم بها، ولاسيما مع افتتاح وجهات جديدة مثل صالة «كوكاكولا أرينا»، وتوسعات في مساحات التجزئة، إلى جانب الخيارات المتعددة التي توفرها لهم «مفاجآت صيف دبي»، و«عالم مدهش»، و«عالم دبي للرياضة»، إلى جانب العديد من الحفلات والفعاليات، والعروض الترفيهية في الصالات المغطاة والمكيفة.

وتُعدّ دبي وجهة سياحية مثالية لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، حيث تقدم دبي كل ما هو جديد ومميز من شأنه أن يسهم في ترسيخ سمعتها وجهة عالمية للسياحة والترفيه والأعمال. ومن جهة أخرى يضم التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي العديد من المهرجانات والفعاليات التي تنظم على مدار العام، فيما تعدّ «مفاجآت صيف دبي» الحدث الأبرز على هذا التقويم لفصل الصيف، ولهذا يحرص الشركاء على تقديم برنامج حافل بالفعاليات الترفيهية العالمية والعروض الترويجية لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بأوقاتهم طوال فترة وجودهم في دبي خلال موسم الصيف.